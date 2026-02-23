Haberler

Adana'da nehirde suyun yükselmesiyle köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Güncelleme:
Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Seyhan Nehri'ndeki köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Yağışların etkisiyle su seviyesi artan Seyhan Nehri'ndeki Yavuzlar Köprüsü'nün ayağında bir kedinin mahsur kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beline halat bağlanan itfaiye personeli, vinç yardımıyla köprü ayağına inip kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
