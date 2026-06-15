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Mahalleli seferber oldu, minibüsü yanmaktan kurtardı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde otluk alanda çıkan yangında mahalleli, kovalarla su dökerek alevlere müdahale etti. Park halindeki minibüsü camını kırıp el frenini indirerek iten vatandaşlar, aracı yanmaktan kurtardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ADANA'da otluk alandaki çöp yangınına kovalarla su dökerek müdahale eden mahalleli, park halindeki minibüsü camını kırdıktan sonra el frenini indirip, iterek yanmaktan kurtardı.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58202 Sokak'ta dün otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arazideki çöpler ve plastik kasaların da yanmasıyla alevler büyüdü. Arazinin kenarında park halindeki minibüs de yanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Seferber olan mahalleliden bir kişi, aracın camını kırarak içine girip, el frenini indirdi. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi, aracı iterek bölgeden uzaklaştırdı. Araç yanmaktan kurtarılırken mahalleli bir yandan da kovalarla alevlere su dökerek söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber : Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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