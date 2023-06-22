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Adana'da koyuna şiddet uygulayan kişi, cep telefonu kamerasına yakalandı

Adana'da koyuna şiddet uygulayan kişi, cep telefonu kamerasına yakalandı

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Adana'da bir kişinin, başka bir yere götürmeye çalıştığı koyunu, yapamayınca yerden yere vurup bayılmasına neden olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADANA'da bir kişinin, başka bir yere götürmeye çalıştığı koyunu, yapamayınca yerden yere vurup bayılmasına neden olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde bir kişi, iterek götürmeye çalıştığı koyun direnince, darbetmeye başladı. Sersemleyen hayvanın kuyruğundan çekip yerden yere vuran kişi, bayılmasına neden oldu. Yaşanan şiddet, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

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