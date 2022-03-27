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Adana'da köpeğe çarpan otomobil devrildi

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da köpeğe çarpan otomobil devrildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, köpeğe çarpan otomobil devrildi.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, köpeğe çarpan otomobil devrildi.

A.D. idaresindeki 01 CGC 05 plakalı otomobil, Topalak mevkisinde, önüne aniden çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, boş araziye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü ambulansta ayakta tedavi edildi. Yaralanan köpek, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedaviye alındı.

Adana'da köpeğe çarpan otomobil devrildi

AA / Mutlu Güney - Güncel

Otomobil, Sarıçam, Adana, Güncel, Haberler

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