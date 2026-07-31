Adana'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bir iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gültepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.

Sürücünün hafif yaralandığı kazayı iş yerinin önünde oturan bir kadın da yara almadan atlattı.

Kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin duvarına çarpması ve iş yerinin önünde oturan kadının aracın kendisine doğru geldiğini fark ederek paniklemesi??????? iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA