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Adana'da komşusunu bıçakla ağır yaralayan sanık için 15 yıla kadar hapis istendi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 10 Ekim 2025'te komşusunu bıçakla ağır yaralayan sanık hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ceza ehliyeti tam bulunan ve pişman olmadığını söyleyen sanığın yargılaması gelecek günlerde başlayacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde komşusunu bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Emek Mahallesi'nde 10 Ekim 2025'te komşusu G.Y'yi (20) bıçakla ağır yaralayan İ.Ö. (36) hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan G.Y'nin, sanığın elinden kurtulduğu belirtildi.

İddianamede, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edilerek, İ.Ö'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

İfadesinde pişman olmadığını beyan eden sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
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