Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın gürültü nedeniyle çıktığı, olayda pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığı tespit edildi.