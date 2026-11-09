Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da kenevir operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 17 kilogram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da kenevir operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 17 kilogram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Adana'da iklimlendirme sistemiyle yasa dışı kenevir yetiştirildiği belirlenen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Aramalarda 17 kilogram esrar ile 4 salon tipi klima ve ısı ve ışık sistemleri ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Adana'da iklimlendirme sistemi ile yasa dışı kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, imalathane içerisine kurulan iklimlendirme sistemi ile yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapıldığı belirlendi. Söz konusu adrese İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca aramalarda; 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, ısı ve ışık sistemleri ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov

Nefes kesen görüntüler! Ortalık resmen yandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da otelden bilgisayar çalan şüpheli kaçarken düştü, bilgisayarı da kırdı! Yardım ettikleri biri çıktı

Bilgisayarı kapıp kaçtı, sonu hüsran oldu! Meğer tanıdıkmış
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Kuzey Irak'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu

Yanı başımızdaki kritik tesise saldırı! Üretim tamamen durdu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti