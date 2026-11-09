Adana'da kenevir operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 17 kilogram esrar ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Adana'da iklimlendirme sistemi ile yasa dışı kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, imalathane içerisine kurulan iklimlendirme sistemi ile yasa dışı kenevir yetiştiriciliği yapıldığı belirlendi. Söz konusu adrese İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca aramalarda; 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, ısı ve ışık sistemleri ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı