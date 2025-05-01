Adana'da Kaza: Alev Alan Cipte 2 Yaralı
Adana'da TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir cip 2 araca çarptıktan sonra alev aldı. Cipte bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'da iki araca çarptıktan sonra alev alan cipteki 2 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki 01 VY 001 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında önce A.C'nin kullandığı 06 CYY 572 plakalı cipe ardından L.S. idaresindeki 27 R 4014 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Alev alan cipteki M.E. ve H.Ç. çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.