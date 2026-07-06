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3 gündür aranan 9 yaşındaki Can Hüseyin'in kanalda cansız bedeni bulundu

3 gündür aranan 9 yaşındaki Can Hüseyin'in kanalda cansız bedeni bulundu
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Adana'da 3 gündür kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da 3 gündür kayıp olarak aranan Can Hüseyin Uçar'ın (9) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Can Hüseyin Uçar, 3 Temmuz'da evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Uçar ailesi, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede araştırma yapan ekipler, Can Hüseyin'in, mahalleden geçen sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendirdi. Durumun Devlet Su İşleri'ne bildirilmesi üzerine kanalın suyu kesildi. Aramalarını sürdüren polis ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi'nde, sulama kanalında Can Hüseyin'in cansız bedenini buldu. Olay yeri incelemesinin ardından Can Hüseyin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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