Adana'da kavga ettiği dönerciyi öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana'da kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldüren sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 9 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Seyhan ilçesinde Ozan Alpay'ı (27) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gökhan B'ye 20 Nisan'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, olay günü sanığın alkollü olduğu belirtilerek, "Sanığın, maktul Ozan Alpay'a nedensiz yere söylenerek üzerine gittiği, maktulün buna rağmen insani ve vicdani saiklerle hareket ederek sanığa yardım ettiği, bir başka anlatımla esasen, maktulün arkadaşı olan sanığın alkolün tesiri altında tezahür eden taşkınlık hallerini 'alttan aldığı' dosya kapsamında dinlenen tarafsız tanık beyanları ve sanık hakkında olaydan 10 saat sonra aldırılan etanol raporuyla sabittir." ifadeleri kullanıldı.

Tanık beyanları ve toplanan delillerin incelendiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Olay kapsamında ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı hususunda tam bir vicdani kanı oluşmuş, bu nedenle sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 29. Maddesi uyarınca haksız tahrik hükümleri uygulanmadan, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan da 9 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

