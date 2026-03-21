Haberler

Adana'da yol kesip haraç isteyen zorbalar bıçakla saldırdı: 3 kardeşten 1'i öldü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da dört kardeşin yolunu kesen zorbalar, para istemesi üzerine çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğradı. 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hayatını kaybederken, 21 yaşındaki iki kardeşi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geç saatlerde Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 4 kardeşin önünü kesen şüpheliler, kendilerine para vermelerini istedi. Şüpheliler ile kardeşler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan grup olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliye yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

