Adana'da Kanser Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Adana'da Kanser Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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32 yaşındaki polis memuru Kahraman Öztürk, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra cenaze töreni düzenlendi. Tören, Buruk Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Adana'da kanser nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Öztürk için cenaze töreni yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Öztürk, kanser tedavisi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası Öztürk için Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından omuzda taşınarak musalla taşına konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün naaşı, defnedilmek üzere Tufanbeyli ilçesine götürüldü.

Törende Kahraman Öztürk'ün ailesi ve yakınları, katılımcıların taziyelerini kabul etti.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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