Adana'da sulama kanalına düşen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Adana Seyhan'da kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerlere çarparak sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpmasının ardından sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç