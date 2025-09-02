Adana'da Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Kamyon Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Süleyman Şanlı idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Hacımusalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
