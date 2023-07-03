Adana'da kafede tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ağır yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kafede yaşanan tartışmada, Sefa Can Donma isimli kişi arkadaşı tarafından silahla vuruldu ve ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.