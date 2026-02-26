Haberler

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 270 bin sigara paketi ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.U. adlı şüpheli tutuklandı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste 270 bin sigara paketi, 56 bin mükerrer bandrol, 430 bandrol sökücü sprey ve 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçiren ekipler, şüpheli K.U'yu da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum

Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum