Adana'da ruhsatsız muayenehanede yüzlerce kaçak ilaç ele geçirildi

ADANA'da muayenehane olarak kullanılan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 bin 264 kaçak ilaç ele geçirilirken, A.A.'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, muayenehane olarak kullanıldığı belirlenen Seyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Adresteki aramalarında ekipler, kaçak olduğu belirlenen antibiyotik, ağrı kesici ve serum gibi 3 bin 264 ilaç ele geçirdi, 253 tıbbi cihaza da el koydu. Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi A.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,