Adana'da kaçak 1865 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamet ve depoda arama yaptı.

Adreslerde kaçak 1865 litre etil alkol, etil alkolün filtrelenmesinde kullanılan 71 kilogram aktif karbon ve 2 alkol damıtma cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.