Adana'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP), Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) ve Eğitime Destek Platformu işbirliğinde Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, filoya yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan AFİDAP Başkanı Ali Aygün, Filistin'in yanında olduklarını söyledi.

İnsanlık vicdanının asla teslim olmayacağını belirten Aygün, "İsrail tarafından yapılan saldırı, sadece bir yardım konvoyuna yapılan saldırı değil, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir araya gelen insanlık ittifakına ve evrensel insani değerlere yapılmış bir saldırıdır." diye konuştu.

ASİM Başkanı Mehmet Coşkun da sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın ağır bir saldırıya uğradığını kaydetti.

Konuşmanın ardından, Filistin için dua edildi.