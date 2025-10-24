Haberler

Adana'da İşçi Servisi Motosiklet Sürücüsünü Hayatından Etti

Adana'da İşçi Servisi Motosiklet Sürücüsünü Hayatından Etti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde işçi servisi motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne neden oldu. Kazanın ardından minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde işçi servisinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-400 kara yolunda işçileri taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı.

Kazanın ardından motosikletin sürücüsü minibüsün altında kalarak sürüklendi. Bu sırada minibüsün motor kısmında da yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası ulaşılan motosiklet sürücüsünün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

