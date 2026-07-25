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Adana'da iş yerine silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacı dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanlarından Y.E. (29) ile ayağına cam parçaları gelen E.T. sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.E. buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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