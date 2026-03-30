Haberler

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnaf, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına giren kasklı zanlı, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e (37) tabancayla ateş açtı.

Başından vurulan Saltıkalp'in ağır yaralandığı saldırının ardından şüpheli, motosikletle kaçtı.

Çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürülen Saltıkalp, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mağaza ve çevresinde inceleme yaptı.

Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor

Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

Bu kez köpek değil! Kardeşi olmasa 5 yaşındaki çocuğu parçalayacaktı
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor