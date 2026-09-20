Adana'da iki motosiklet çarpıştı, anne ve 2 çocuğu yaralandı, kaza kameraya yansıdı

Adana'da iki motosiklet çarpıştı, anne ve 2 çocuğu yaralandı, kaza kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen Selin İ. (28) idaresindeki motosiklet ile S.K'nin (16) kullandığı 3 tekerlekli sepetli motosiklet çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan Selin İ. ve arkasındaki 2 çocuğu yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlattı.