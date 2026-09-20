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Adana'da iki motosiklet çarpıştı, anne ve 2 çocuğu yaralandı, kaza kameraya yansıdı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen Selin İ. (28) idaresindeki motosiklet ile S.K'nin (16) kullandığı 3 tekerlekli sepetli motosiklet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan Selin İ. ve arkasındaki 2 çocuğu yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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