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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çalındığı iddia edilen 186 bin paket sigara yüklü kamyonet zeytinlikte bulundu, sürücü ve işbirliği yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Nakliye firmasında şoför olarak çalışan 27 yaşındaki Hasan U, 10 Kasım'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği sigara yüklü kamyonetin çalındığını iddia etti.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin görüştüğü Hasan U, 186 bin paket sigaranın dağıtımı için evden çıktığını, cüzdanını unuttuğu için aracını çalışır halde bırakıp ikametine gittiğini, döndüğünde ise kamyoneti yerinde bulamadığını öne sürdü.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, kamyonetin merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nden geçiş yaptığını belirledi.

Mahalledeki bir zeytinliğe giren ekipler, şüpheliler Arda B. (20), Furkan T. (25), Uğur K. (35) ve Burak Ö'yü (37) kamyonetteki sigaraları 3 araca yüklediği sırada yakaladı.

Yaptıkları sayımda sigaranın bir bölümünün eksik olduğunu tespit eden ekipler, zanlılarla işbirliği yaptığı iddiasıyla kamyonetin şoförü Hasan U'yu da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların çaldıkları kamyonetle yollarda ilerlemesi güvenlik kameralarınca görüntülendi. Sigaraların bulunduğu operasyon da polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA