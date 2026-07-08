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Düştüğü Seyhan Nehri'nde boğuldu

Düştüğü Seyhan Nehri'nde boğuldu
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Adana'da arkadaşlarıyla içki içtikten sonra dengesini kaybedip Seyhan Nehri'ne düşen Hasan Yağcı (59) boğularak hayatını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ADANA'da Hasan Yağcı (59) arkadaşlarıyla içki içtikten sonra dengesini kaybedip düştüğü öne sürülen Seyhan Nehri'nde boğuldu. Yağcı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta arkadaşlarıyla içki içtiği belirtilen Hasan Yağcı, iddiaya göre, dengesini kaybedip Seyhan Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmayla Yağcı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Yağcı'nın yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Yağcı'nın yakınlarını, polis ekipleri teselli etmeye çalıştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Yağcı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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