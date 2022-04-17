Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evin bahçesindeki demir korkulukları çalmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evin bahçesindeki demir korkulukları çalmaya çalışan zanlı suçüstü yakalandı.
Beyaz Evler Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, evin bahçesine ait demir korkulukları çalmaya çalışan kişiyi fark etti.
Bekçiler, şüpheli M.Ş.A'yı suçüstü yakaladı.
Zanlının üst aramasında uyuşturucu ile elektrikli motosikletinde çok sayıda bakır klima borusu ele geçirildi.
AA / Mutlu Güney - Güncel