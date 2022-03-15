Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da, direksiyonu olmayan otomobil ile hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katından hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içinde 40 metre uzunluğunda kablo bulunan valiz ile şüpheli A.D'yi suçüstü yakaladı.

A.D'nin park halindeki 01 PF 707 plakalı otomobilden ise çalıntı klima iç ve dış ünitesi, 4 pazar arabası, mutfak ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, direksiyonu bulunmayan ve bir aparat ile sürülen otomobil ve hırsızlık şüphelisi A.D'yi polis merkezine götürdü.