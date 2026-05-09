Adana'da hayvanlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

Adana'da hayvanlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında kamuoyunda üzüntüye neden olan "Atlara Kırbaçlı İşkence" başlıklı görüntüler yer alması üzerine ekipler tarafından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk hakkında gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilmiş olup haklarında başlatılan adli süreç devam etmektedir. Ayrıca ilgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmıştır."