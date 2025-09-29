Haberler

Adana'da Hareket Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde hareket halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangını, çevredeki esnaf hemen müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ADANA'da hareket halindeki otomobilde çıkan yangını, esnaf söndürdü.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilin motor kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Çevredeki esnaf yardıma koştu. Önce bir kişi kovaya doldurduğu suyu alevlere döktü. Ardından 2 kişi yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevleri söndürdü. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, araçta hasar oluştu.Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
