TIR, sulama kanalına düştü; kaza kamerada

ADANA'da, hafriyat TIR'ının sulama kanalına düştüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat TIR'ı kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarpıp, sulama kanalına düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan şoför, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı