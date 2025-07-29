Adana'da Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı: 1 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, alt geçit duvarına çarparak kontrolden çıktı. Kaza sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AYL 194 plakalı hafif ticari araç, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel