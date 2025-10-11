Haberler

Adana'da 'Geleceğin Güçlü Kadınları' Paneli Düzenlendi

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nde Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gerçekleştirilen panelde, kız çocuklarının eğitimi ve toplumsal katılımı üzerine farkındalık yaratıldı. Panelde uzman kadınlar deneyimlerini paylaştı.

Adana'da "Geleceğin Güçlü Kadınları" paneli gerçekleştirildi.

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nde, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, kız çocuklarının eğitim, eşitlik ve toplumsal katılım konularında farkındalık yaratmak amacıyla panel düzenlendi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, programın açılışında, eğitim-öğretim hayatına kazandırılan kız çocuklarının sayısındaki artışın gurur verici olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Erdal Tanç da kız çocuklarının eğitime erişimini sağlayıp, fırsat eşitliği ve özgüvenli bireyler olarak topluma kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Panelde, alanında uzman kadınlar katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Programın sonunda konuşmacılar öğrencilerin sorularını yanıtladı.

