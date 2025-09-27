Haberler

Adana'da Forklift Çatalına Çarpan Genç Bisikletli Ağır Yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bisikletiyle giderken park halindeki forkliftin çatalına çarpan 16 yaşındaki Osman Kaan Şahin ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da bisikletiyle giderken park halindeki forkliftin çatalına çarpan Osman Kaan Şahin (16) ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanayiden malzeme almak için bisikletiyle yolda ilerleyen Osman Kaan Şahin, tıra malzeme yüklendiği sırada park halinde duran forkliftin çatalına başını çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Şahin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

