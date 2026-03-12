Haberler

Firari hükümlü baba ile 2 oğlu, yangın merdiveninde yakalandı

Güncelleme:
Adana'da polis, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. ve oğulları Mert T. ile Taner T.'yi, kiraladıkları dairenin yangın merdiveninde saklanırken yakaladı. Firari baba ve oğulları adliyeye sevk edildi.

ADANA'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. (60) ile oğulları Mert T. (29) ve Taner T.'yi (28), daire kiraladıkları binanın yangın merdiveninde saklanırken yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlülerin Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden polis, adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, firari baba ile oğullarını bulamadı.

SAKLANMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

Apartmanın çevresinde önlem alan polis, yatak odasından açılan yangın merdiveninden ses duydu. Yangın merdivenine çıkan ekipler, Cumali T. ile oğulları Mert T ve Taner T.'yi yakaladı. Daireyi saklanmak için kiraladıkları belirtilen Cumali T.'nin 'Yağma' suçundan 10 yıl, Mert T.'nin 'Ruhsatsız ateşli silah, mermi veya bıçak bulundurma' suçundan 5 yıl 6 ay, Taner T.'nin ise 'Dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

