Adana'da Evinde Hırsızlık Kurbanı Olan Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da evine giren hırsız tarafından tabancayla başından vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Feke ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, yalnız yaşadığı müstakil eve giren hırsız tarafından başından tabancayla vurulan Müyesser Kızıloluk (53), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kızıloluk'un cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Polis, 22 Aralık'ta Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk'un silahla vurulduğunu ve 2 altın bileziğinin çalındığı belirlemişti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin Mustafa Kaan Ergen (37) olduğunu tespit eden polis, zanlıyı 20 Ocak'ta Gaziantep'te altın bileziklerden birini bozdurmak için gittiği kuyumcuda suçüstü yakalanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve olayda kullandığı silahı sakladığı yeri gösteren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.