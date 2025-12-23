Haberler

Adana'da evinde çıkan yangında yaralandı

Adana'da evinde çıkan yangında yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında M.G. yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. M.G.'nin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

ADANA'nın Feke ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında M.G., yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde M.G.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden M.G., durumu itfaiyeye bildirip, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Alevlere müdahale eden M.G., bu sırada yaralandı. M.G., bölgeye sevk edilen sağlık ekibin tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye erleriin müdahalesiyle söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.G.'nin tedavisi sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

Yayına bağlanan karısının itirafıyla stüdyo buz kesti
Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Serbest kalır kalmaz açıklama yaptı! İşte gözaltına alınma nedeni
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler