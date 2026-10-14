Adana'da eski baldızını yaralayıp erkek arkadaşını öldüren sanık tutuklu kaldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan, onun erkek arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.K. ile müşteki D.T. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan M.K, olay günü çocuklarını eski kayınvalidesinden aldığını ve yolun karşısına geçerken eski baldızı D.T. ile karşılaştıklarını söyledi.

Yolun karşısında bulunan tırına bindiğini ve kırmızı ışığa yakalanmamak için aceleyle kornaya bastığını belirten M.K, D.T'ye küfretmediğini öne sürdü.

Çocuklarıyla pastaneye uğradığı sırada maktul Şahan Uğurlu'nun evine gelerek komşularına kendisini sorduğunu ileri süren M.K, şöyle konuştu:

"Sonrasında bilmediğim bir numaradan arandım. Şahan Uğurlu olarak kendisini tanıtan kişi bana 'Sen D.T'ye küfretmişsin.' dedi. Bu kişi beni öldürmekle tehdit etti. Bir süre sonra evimin zili çaldı. Şahan Uğurlu geldi ve bana küfretti. Evimden uzaklaşması konusunda kendisini uyardım çünkü kızlarım çok korkuyordu. Evde bulunan pompalı tüfeğimi aldım. Kapıya doğru yaklaşırken maktul elimdeki tüfeği tutup çekmeye çalıştı. Tüfek bu sırada ateşlenerek Şahan Uğurlu'ya isabet aldı. Çocuklarımı alıp evden uzaklaşmak istediğim sırada aşağıda D.T. ile çarpıştım. Tüfeği geriye doğru çekmek isterken kazara patladı ve D.T. de yaralandı. Kesinlikle kimseyi öldürmek ya da yaralamak gibi bir amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Müşteki D.T. ise olay günü telefonda Şahan Uğurlu ile konuşurken sanığın kendisine bakarak küfrettiğini ileri sürdü.

Olaya telefonda şahit olan Şahan Uğurlu'nun yanına geldiğini ve sanığı telefonla aradığını belirten D.T, şöyle devam etti:

"Sanık, Şahan'ı evine çağırdı. Ben Şahan'a gitmemesi gerektiğini söyledim ama kendisi bana 'Sadece konuşacağım.' dedi. Ben de yanında gittim. İlk önce evde yoktu. Biz bir süre mahallede tur attıktan sonra tekrar M.K'nin evine gittik. Ben aşağıda annemle telefonla konuşurken, Şahan yukarı çıktı. Bu sırada silah sesi duydum. Yukarı doğru çıkarken sanık elindeki tüfekle bana da ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve beyanı alınamayan tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Atakent Mahallesi'nde 29 Mayıs 2024'te M.K. (39), evine gelen eski eşi S.T'nin kız kardeşi D.T. (23) ve onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu (30) av tüfeğiyle yaralayıp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan bir gün sonra tutuklanan M.K. hakkında Şahan Uğurlu'ya yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, D.T'ye yönelik eylemi nedeniyle de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA