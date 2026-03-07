Haberler

Adana'da tartıştığı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tartıştığı eşi Nesrin A'yı boğarak öldüren N.A. tutuklandı. Olayda çiftin 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı eşi Nesrin A'yı (48) boğarak öldüren N.A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Olay

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde, dün bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ekipler yaptıkları incelemede, Nesrin A'nın (48), eşi N.A. (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti. Şüpheli koca ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında

Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu

200 kişinin peşinde olduğu emlakçının sonu çok kötü bitti
Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt

Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım

Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Şara'yla ilgili gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım

TBMM'de yemek tartışması! AK Partili Zengin'den çok konuşulacak öneri