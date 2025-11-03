Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı
Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü, kaza sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İslim K. idaresindeki 31 AYD 39 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önce Resul T'nin kullandığı elektrikli bisiklete sonra da refüjdeki sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Resul T, ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel