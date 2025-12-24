Feke'de yangın çıkan evdeki 1 kişi yaralandı

Haberler

Adana'nın Feke ilçesindeki bir evde çıkan yangında, yangın sırasında yaralanan M.G, hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Adana'nın Feke ilçesinde yangın çıkan evdeki 1 kişi yaralandı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ilk katında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Yangın sırasında yaralanarak evden çıkan M.G'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yaralanan M.G, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel
