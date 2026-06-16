Haberler

Adana'da Düğün Konvoyunda Hava Ateşi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla havaya ateş açan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla hava ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Bu anlar, aynı otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi

Narin'in ağabeyi, işin aslını Haberler.com'a açıkladı
Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Cumhuriyet savcısı, duruşma esnasında hayatını kaybetti
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı

Düğün değil adeta savaş konvoyu!

Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi

Trump'tan şimdi de "vize" darbesi! Resmen ABD'ye gidemedi