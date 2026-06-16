Adana'da Düğün Konvoyunda Hava Ateşi Açıldı

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla hava ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Bu anlar, aynı otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı