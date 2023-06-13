Adana'da dolmuş sürücüleri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü

ADANA'da yolcu durağında tartıştığı dolmuş şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ı (38) bıçakla öldüren meslektaşı Musa Timoçin (27), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı. Timoçin'in, ifadesinde, 'Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım' dediği ortaya çıktı.

Olay, 9 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Dolmuş sürücüleri Mehmet Tayfun Kalan ile Musa Timoçin, yol verme konusunda tartışıp, birbirlerine küfretti. Tartışan sürücüler, yolcu alınan durakta araçlarından inince tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine bıçaklarla saldıran sürücülerden Kalan göğsünden, Timoçin ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Kalan, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından teslim alınan Kalan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Timoçin ise Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis, olaya karıştığı belirlenen Timoçin'in yanındaki A.K.?yi (16) de adresine yapılan baskında yakaladı. Timoçin, ifadesinde, 'Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım. Öldürmek gibi bir amacım yoktu' dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Timoçin ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kalan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. (DHA)