Adana'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bozgüney Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel