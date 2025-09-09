Adana'da Dereye Düşen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyoneti dereye düştü. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
A.K'nin idaresindeki kamyonet, Çamlıbel Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üçoluk Köprüsü'nden Kapuz Deresi'ne düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı A.K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel