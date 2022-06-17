Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Merkez Yüreğir ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'nde Davut Turaktekin idaresindeki 33 ES 661 plakalı otomobil dere yatağına devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü iki saat süren çalışma sonucu araçtan çıkarttı. Yaralı Turaktekin, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Güncel Haberler

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