Adana'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler ve vatandaşlar için anma programı düzenlendi

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler ve vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, buradaki konuşmasında, depremlerde yaşamını yitiren basın mensupları ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diledi.

Afetin hemen ardından tesisleri depremzedelerin hizmetine açtıklarını belirten Esendemir, "Vatandaşlarımızı, arkadaşlarımızı, gazetecilerimizi 2 ay boyunca elimizden geldiğince konuk ettik ve onların tüm ihtiyacını karşıladık. Sonrasında normal hayata geçtik ama bu acıyı unutamadık." dedi.

Programa MGC üyeleri, gazeteciler ve depremzedeler katıldı.