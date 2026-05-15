Adana'da depremde hasar gören cami restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören cami, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Seyhan ilçesinde 1682 yılında yapılan tarihi Mestanzade Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Afetin ardından ibadete kapatılan camide, Vakıflar Genel Müdürlüğünce güçlendirme ve restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cami, dualarla ibadete açıldı.

Vali Mustafa Yavuz, törende, deprem sırasında Seyhan Kaymakamlığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

Camide hasar oluşmasının ardından hemen çalışmaların başladığını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah bir daha 6 Şubat gibi afetleri yaşatmasın. Gerçekten çok canlarımızı kaybettik, çok fazla yapılarımız zarar gördü. İnşallah bundan sonra biz bu camiyi vatandaşlarımıza, cemaatimize emanet edeceğiz. Arada kabul ederseniz geliriz. Allah bir daha bu tür afetler yaşatmasın. İnşallah 344 yıllık bu ecdat yadigarı eseri de sizlerle birlikte koruyarak gelecek kuşaklarımıza aktaracağız."

İbadete açılan camide İl Müftü Vekili Veysel Büyük tarafından cuma namazı kıldırıldı.