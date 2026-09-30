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Adana'da DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi

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Adana'da DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 22 Mayıs'ta tutuklanan Suriye uyruklu M.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında örgüt üyeliğinden soruşturma yürütülen tanık H.U'nun ifadelerine de yer verildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ifade edildi.

Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de örgüt adına sözde istihbaratçı ve "savaşçı" olarak faaliyet yürüttüğü anlatılan iddianamede, M.A'ya örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği bilgisine yer verildi.

Evinde örgütsel dokümanlar da ele geçirilen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A'nın yargılaması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA
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