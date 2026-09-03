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Adana'da çöp yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Adana'da çöp yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde çöp ve molozların bulunduğu yerde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevler ağaçlık alana sıçramadan yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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